Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард был травмирован с середины сентября.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Якупов сыграл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 32-летний форвард провёл 371 матч, в которых набрал 216 очков — забросил 107 шайб и отдал 109 результативных передач. На данный момент омский клуб расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 30 очков после 22 матчей.