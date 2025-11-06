Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):

19:00. «Локомотив» – «Спартак»;

19:10. «Динамо» Мн – «Ак Барс»;

19:30. «Сочи» – «Северсталь»;

19:30. ЦСКА – «Торпедо».

19:30. СКА – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Динамо» М – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 32 очками после 22 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 34 очка после 22 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.