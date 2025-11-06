Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года

Комментарии

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):

19:00. «Локомотив» – «Спартак»;
19:10. «Динамо» Мн – «Ак Барс»;
19:30. «Сочи» – «Северсталь»;
19:30. ЦСКА – «Торпедо».
19:30. СКА – «Шанхайские Драконы»;
19:30. «Динамо» М – «Лада».

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 6 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 32 очками после 22 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 34 очка после 22 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

