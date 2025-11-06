Расписание матчей МХЛ на 6 ноября 2025 года

Сегодня, 6 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Тайфун» – «Динамо» Спб;

11:00. «Амурские Тигры» – «Академия Михайлова»;

13:00. «Авто» – «Ирбис»;

13:00. «Белые Медведи» – «Чайка»;

13:00. «Алмаз» – МХК «Динамо-Карелия»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «Красная Машина-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.