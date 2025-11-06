Алексей Торопченко забил первый гол в сезоне, поразив в меньшинстве ворота «Вашингтона»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко забросил свою первую шайбу в текущем регулярном сезоне НХЛ, отличившись в выездном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:6).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 41-й минуте игры при счёте 5:0 в пользу «Вашингтона» Торопченко забил единственный гол «Блюз», в этот момент гости были в численном меньшинстве. После вбрасывания в зоне «Кэпиталз», отражённого голкипером дальнего броска и отскока от борта Алексей «обокрал» неудачно пытавшегося подобрать шайбу Хендрикса Лапьера и с близкого расстояния поразил ворота Логана Томпсона.
Это очко стало первым набранным Торопченко в семи матчах сезона-2025/2026 (1+0), семь игр российский нападающий пропустил из-за травмы.
