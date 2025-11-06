Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Торопченко забил первый гол в сезоне, поразив в меньшинстве ворота «Вашингтона»

Алексей Торопченко забил первый гол в сезоне, поразив в меньшинстве ворота «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко забросил свою первую шайбу в текущем регулярном сезоне НХЛ, отличившись в выездном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 41-й минуте игры при счёте 5:0 в пользу «Вашингтона» Торопченко забил единственный гол «Блюз», в этот момент гости были в численном меньшинстве. После вбрасывания в зоне «Кэпиталз», отражённого голкипером дальнего броска и отскока от борта Алексей «обокрал» неудачно пытавшегося подобрать шайбу Хендрикса Лапьера и с близкого расстояния поразил ворота Логана Томпсона.

Это очко стало первым набранным Торопченко в семи матчах сезона-2025/2026 (1+0), семь игр российский нападающий пропустил из-за травмы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android