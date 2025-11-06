«Он получит большой импульс». Защитник «Вашингтона» — о 900-й шайбе Овечкина в карьере

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о 900-й заброшенной шайбе Александра Овечкина в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» отметился голом в победном матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 900 заброшенных шайб.

«По правде говоря, я знаю, что после родео, в котором мы участвовали в последние год-два, кажется, что ты ко всему привыкаешь, но то, что он сделал, просто невероятно. Никто из нас не может представить себе его спад в результативности. Думаю, он получит от этого гола большой импульс в дальнейшем», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Отметим, что данная шайба стала для 40-летнего форварда третьей в текущем сезоне в 13 играх. Всего за карьеру в лиге на его счету 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.