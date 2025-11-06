Александра Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1). После матча в раздевалке россиянин был облит пивом защитником Джоном Карлсоном.
Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис сказал: «Ты забивал когда-нибудь подобные голы с неудобной руки с острого угла?» Овечкин ответил: «Да, на тренировках Логану Томпсону». Затем Овечкин открыл банку с пивом и произнёс: «Поехали в Питтсбург!» В следующем матче столичный клуб встретится с «Питтсбург Пингвинз». В конце Овечкин добавил, что сожалеет о том, что Дилан Строум не поучаствовал в его юбилейной шайбе, и заявил, что, может, форвард ассистирует ему в следующем матче с «Питтсбургом».
- 6 ноября 2025
-
11:03
-
10:50
-
10:43
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:20
-
10:09
-
09:40
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:31
-
08:30
-
07:49
-
07:47
-
07:38
-
07:10
-
07:03
-
06:35
-
06:12
-
06:06
-
05:53
-
05:52
-
05:47
-
05:25
-
04:59
-
04:54
-
04:52
-
04:37
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:50