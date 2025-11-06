Александра Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он сделал это в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1). После матча в раздевалке россиянин был облит пивом защитником Джоном Карлсоном.

Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис сказал: «Ты забивал когда-нибудь подобные голы с неудобной руки с острого угла?» Овечкин ответил: «Да, на тренировках Логану Томпсону». Затем Овечкин открыл банку с пивом и произнёс: «Поехали в Питтсбург!» В следующем матче столичный клуб встретится с «Питтсбург Пингвинз». В конце Овечкин добавил, что сожалеет о том, что Дилан Строум не поучаствовал в его юбилейной шайбе, и заявил, что, может, форвард ассистирует ему в следующем матче с «Питтсбургом».