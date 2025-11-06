«Не стоит ставить этому здоровяку ограничения». Оши — о результативности Овечкина

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о результативности российского нападающего Александра Овечкина. В текущем сезоне россиянин забил три гола в 13 матчах и добрался до отметки в 900 заброшенных шайб в НХЛ.

«Даже несмотря на медленный старт сезона, если кто-нибудь спросит меня, забьёт ли он 30 голов в этом году, я отвечу: «Да, гарантированно». Он всегда находит способ доказать людям обратное каждый раз, когда они думают, что он уже сдал. У меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что не стоит ставить этому здоровяку определённые ограничения», — цитирует Оши AP News.