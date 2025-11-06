Представитель Овечкина отреагировал на 900-ю шайбу Александра в НХЛ

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, отреагировал на 900-ю шайбу россиянина в НХЛ. Форвард отметился юбилейным голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

«900 голов в НХЛ — великое достижение! Вслед за рекордом оно идёт логично. Саша заслужил это, блестящее достижение. Пока они его не отмечали. У них сегодня игра с «Питтсбургом», поэтому празднование будет попозже.

О тысяче давайте пока не будем говорить. Всё зависит от того, как долго Овечкин будет играть, от его здоровья. Не будем гадать (улыбается)», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.