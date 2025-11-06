Скидки
Представитель Овечкина отреагировал на 900-ю шайбу Александра в НХЛ

Комментарии

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, отреагировал на 900-ю шайбу россиянина в НХЛ. Форвард отметился юбилейным голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«900 голов в НХЛ — великое достижение! Вслед за рекордом оно идёт логично. Саша заслужил это, блестящее достижение. Пока они его не отмечали. У них сегодня игра с «Питтсбургом», поэтому празднование будет попозже.

О тысяче давайте пока не будем говорить. Всё зависит от того, как долго Овечкин будет играть, от его здоровья. Не будем гадать (улыбается)», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Хоккей
