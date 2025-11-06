«Грандиозное достижение». Известный агент отреагировал на новый рекорд Овечкина в НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал 900-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Россиянин отличился в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

«Это грандиозное достижение, которое в обозримом будущем вряд ли будет покорено. В этой связи просто берёт гордость за то, Александр — наш соотечественник, россиянин — которому не безразлично то, что он делает и как он играет, добился такого успеха и достиг этой отметки. От всей души поздравляю его. Думаю, что все любители хоккея и болельщики сделают то же самое. Слова благодарности Александру за его подвиг на хоккейной площадке», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.