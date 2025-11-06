Скидки
«Грандиозное достижение». Известный агент отреагировал на новый рекорд Овечкина в НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал 900-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Россиянин отличился в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«Это грандиозное достижение, которое в обозримом будущем вряд ли будет покорено. В этой связи просто берёт гордость за то, Александр — наш соотечественник, россиянин — которому не безразлично то, что он делает и как он играет, добился такого успеха и достиг этой отметки. От всей души поздравляю его. Думаю, что все любители хоккея и болельщики сделают то же самое. Слова благодарности Александру за его подвиг на хоккейной площадке», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

