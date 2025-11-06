Вячеслав Фетисов: 900-й гол Овечкина в НХЛ будут смотреть поколения хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил юбилейную 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

«Великий хоккеист подтвердил, что нет ничего невозможного. Забил в стиле истинного бомбардира! Такие голы забивают те, кто чувствует их, как охотник добычу. Написал Саше, поздравил. Этот гол будут смотреть поколения хоккеистов. До отметки в 900 голов ещё нескоро доберутся и будут рассуждать: «Как вообще можно забить столько?» Природный талант, целеустремлённость, желание быть лучшим — все качества, присущие людям, достигшим мирового признания. Хочется пожелать Овечкину добраться до следующего рекорда Гретцки, главное — отбросить психологические моменты и получать удовольствие. И постараться выиграть Кубок страны», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.