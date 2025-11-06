Скидки
Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче с «Сент-Луисом» (6:1) российский нападающий забросил 900-ю шайбу в лиге. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

Второй звездой игрового дня признан форвард «Калгари Флэймз» Назем Кадри, который отметился заброшенной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). Третья звезда дня — нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

