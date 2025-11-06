Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче с «Сент-Луисом» (6:1) российский нападающий забросил 900-ю шайбу в лиге. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу.

Второй звездой игрового дня признан форвард «Калгари Флэймз» Назем Кадри, который отметился заброшенной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). Третья звезда дня — нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).