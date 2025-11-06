Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Сиэтл Кракен» (6:1). Канадский форвард установил рекорд франшизы «Сан-Хосе» по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ.

На это Селебрини потребовалось 84 матча – на 27 меньше, чем предыдущему рекордсмену Сандису Озолиньшу. Всего в НХЛ Маклин набрал 84 (33+51) очка в 84 матчах.

Также три очка Селебрини в матче вывели его на первое место в списке бомбардиров НХЛ – молодой нападающий набрал 21-е очко в сезоне и потеснил Коннора Макдэвида, который при равном количестве результативных действий провёл на одну встречу больше.