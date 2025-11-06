Нападающие «Сибири» Пьянов и Широков получили травмы в матче с «Торпедо»

Нападающие «Сибири» Валентин Пьянов и Сергей Широков, а также защитник Роман Калиниченко получили повреждения в прошлой игре с «Торпедо» (3:4 Б) и не сыграют в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Также защитники Фёдор Гордеев и Чейз Приски продолжают восстанавливаться от ранее полученных повреждений.

39-летний Широков в текущем сезоне провёл 22 матча, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. На счету 34-летнего Пьянова 17 матчей и лишь одна результативная передача.

Новосибирская «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче новосибирская команда сыграет с ЦСКА 8 ноября.