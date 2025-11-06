Бывший главный тренер сборной России Воробьёв высказался о снайперском рекорде Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал юбилейный 900-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.

«Это невероятное достижение. 900-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ стал историческим для всей лиги. Саша в очередной раз продемонстрировал свой высочайший мировой уровень. Хочется пожелать ему крепкого здоровья, удачи и продолжать двигаться в своём снайперском направлении. Надеюсь, мы ещё увидим много красивых шайб», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.