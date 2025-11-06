Скидки
«Мы ещё не до конца осознаём, что он сделал». Карбери — о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал юбилейную шайбу Александра Овечкина в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» забросил свою 900-ю шайбу в лиге в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) броском с неудобной руки с острого угла.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«Думаю, это одно из многих качеств, которые он демонстрировал на протяжении своей карьеры снайпера, — разные способы, которыми он забивал голы. Это просто ещё один пример того, как нужно искать способы забивать голы. Шайбы ударяются о что-то и залетают в сетку. Следующее, что вы видите, — шайба уже в сетке, а на его счету 900 голов в НХЛ, это просто не укладывается в голове.

Честно говоря, я думаю, что мы ещё не до конца понимаем, что он сделал за последние 20 лет. Думаю, потребуются годы размышлений, чтобы по-настоящему осознать, что произошло здесь за последние пару лет. В его возрасте он продолжает забивать голы», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

