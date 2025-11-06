Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон попытался спрятать историческую 900-ю шайбу Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон попытался спрятать историческую шайбу Овечкина, засунув её под амуницию сразу после гола россиянина.

Линейный арбитр подъехал к Биннингтону и попросил вернуть ценный трофей. Вратарю пришлось вновь доставать шайбу из амуниции, что оказалось не так просто сделать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.