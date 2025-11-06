Скидки
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей Новости

Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон попытался спрятать историческую 900-ю шайбу Овечкина

Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон попытался спрятать историческую шайбу Овечкина, засунув её под амуницию сразу после гола россиянина.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Линейный арбитр подъехал к Биннингтону и попросил вернуть ценный трофей. Вратарю пришлось вновь доставать шайбу из амуниции, что оказалось не так просто сделать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.

