Евгений Корешков может сменить Михаила Кравца на посту главного тренера «Барыса»

Евгений Корешков может сменить Михаила Кравца на посту главного тренера «Барыса»
Как стало известно «Чемпионату», Евгений Корешков может сменить Михаила Кравца на посту главного тренера «Барыса». Кравец возглавил казахстанский клуб в прошедшее межсезонье.

Евгений Корешков работал в СКА с 2022 года до окончания сезона-2024/2025. Два титула в Кубке Гагарина он завоевал вместе с ЦСКА, в котором работал в качестве ассистента главного тренера с 2019 по 2022 год.

Текущая серия поражений «Барыса» составляет пять матчей. В последних 14 матчах казахстанский клуб одержал лишь две победы. На данный момент казахстанский клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 19 очков после 24 матчей.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Автомобилистом» дома 7 ноября.

