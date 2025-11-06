Как стало известно «Чемпионату», Евгений Корешков может сменить Михаила Кравца на посту главного тренера «Барыса». Кравец возглавил казахстанский клуб в прошедшее межсезонье.

Евгений Корешков работал в СКА с 2022 года до окончания сезона-2024/2025. Два титула в Кубке Гагарина он завоевал вместе с ЦСКА, в котором работал в качестве ассистента главного тренера с 2019 по 2022 год.

Текущая серия поражений «Барыса» составляет пять матчей. В последних 14 матчах казахстанский клуб одержал лишь две победы. На данный момент казахстанский клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 19 очков после 24 матчей.

В следующей игре «Барыс» встретится с «Автомобилистом» дома 7 ноября.