СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Селебрини стал первым тинейджером в истории НХЛ, возглавившим список бомбардиров сезона

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Сиэтл Кракен» (6:1). Канадский нападающий возглавил текущий список бомбардиров сезона. 19-летний нападающий набрал 21-е очко в сезоне и потеснил Коннора Макдэвида, который при равном количестве результативных действий провёл на одну встречу больше.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Селебрини (Тоффоли, Клингберг) – 01:08     1:1 Уинтертон (Линдгрен, Райт) – 16:30     1:2 Кардуэлл (Веннберг, Скиннер) – 18:42     1:3 Клингберг (Смит, Селебрини) – 31:21 (pp)     1:4 Смит (Ферраро, Селебрини) – 41:02     1:5 Делландреа (Граф) – 43:24 (sh)     1:6 Тоффоли (Мухамадуллин) – 43:54    

Селебрини стал первым тинейджером в истории НХЛ, возглавившим список бомбардиров на данном этапе сезона после 217 сыгранных матчей.

Также Селебрини установил рекорд франшизы «Сан-Хосе» по скорости достижения отметки в 50 ассистов в НХЛ. На это Маклину потребовалось 84 матча – на 27 меньше, чем предыдущему рекордсмену Сандису Озолиньшу.

