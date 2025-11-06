Сколько голов Александр Овечкин забьёт в этом сезоне НХЛ?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В текущем сезоне россиянин забил три гола в 13 матчах и стал первым в истории лиги, кто добрался до отметки в 900 заброшенных шайб в НХЛ. До окончания регулярного чемпионата в текущем сезоне «Вашингтону» осталось провести 69 матчей.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сколько голов Александр Овечкин забьёт в этом сезоне НХЛ?»

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.