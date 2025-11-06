Сколько голов Александр Овечкин забьёт в этом сезоне НХЛ?
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
В текущем сезоне россиянин забил три гола в 13 матчах и стал первым в истории лиги, кто добрался до отметки в 900 заброшенных шайб в НХЛ. До окончания регулярного чемпионата в текущем сезоне «Вашингтону» осталось провести 69 матчей.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сколько голов Александр Овечкин забьёт в этом сезоне НХЛ?»
Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:47
-
11:35
-
11:15
-
11:03
-
10:50
-
10:43
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:20
-
10:09
-
09:40
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:31
-
08:30
-
07:49
-
07:47
-
07:38
-
07:10
-
07:03
-
06:35
-
06:12
-
06:06
-
05:53
-
05:52