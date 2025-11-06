Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко и отправил форварда в «Номад»

«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко и отправил форварда в «Номад»
Комментарии

«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, двухстороннее соглашение с опытным форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ближайшее время нападающий проведёт в расположении «Номада». Совместное решение принято для дальнейшего восстановления хоккеиста после полученного повреждения и набора оптимальной игровой формы.

39-летний нападающий «Барыса» Роман Старченко стал шестым игроком, который принял участие в 18 из 18 чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Старченко отдал одну передачу в восьми встречах. Форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).

Материалы по теме
Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м игроком, принявшим участие в 18 из 18 чемпионатов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android