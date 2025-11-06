«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко и отправил форварда в «Номад»

«Барыс» перезаключил контракт с Романом Старченко. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, двухстороннее соглашение с опытным форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ближайшее время нападающий проведёт в расположении «Номада». Совместное решение принято для дальнейшего восстановления хоккеиста после полученного повреждения и набора оптимальной игровой формы.

39-летний нападающий «Барыса» Роман Старченко стал шестым игроком, который принял участие в 18 из 18 чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Старченко отдал одну передачу в восьми встречах. Форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (208 заброшенных шайб).