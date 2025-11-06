Скидки
«Я ещё не чувствую себя на 100% комфортно». Демидов высказался об адаптации к НХЛ

«Я ещё не чувствую себя на 100% комфортно». Демидов высказался об адаптации к НХЛ
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что ещё проходит процесс адаптации к НХЛ. Форвард впервые сыграл в лиге в конце прошлого регулярного сезона и поучаствовал в серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (1-4). Этот сезон является первым полноценным для Демидова в НХЛ.

«Я ещё не чувствую себя на 100% комфортно. Мне ещё нужно поработать над мелочами: над игрой в равных составах, над многими аспектами игры в зонах защиты и нападения. Много над чем нужно поработать», — цитирует Демидова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Демидов провёл 13 матчей и набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

