Известный скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ

Бывший профессиональный скейтбордист Тони Хоук поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ. В 1999 году Хоук стал первым, кто выполнил трюк с вращением на 900 градусов.

«Хочу поздравить с рекордом по голам в НХЛ, ты побил рекорд Уэйна Гретцки. Знаю, что это случилось достаточно давно, но сейчас ты наконец достиг отметки в 900, и я об этом кое‑что знаю – дай пять! Уверен, впереди у тебя ещё много голов. Если ты достигнешь отметки в 1080 шайб, придётся поговорить с Томом Шааром – он делал вращение на 1080 градусов на скейтборде. Ну, а пока мы оба в клубе «900». Поздравляю, Ови!» – цитирует Хоука пресс-служба НХЛ.