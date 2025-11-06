Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известный скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ

Известный скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ
Комментарии

Бывший профессиональный скейтбордист Тони Хоук поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ. В 1999 году Хоук стал первым, кто выполнил трюк с вращением на 900 градусов.

«Хочу поздравить с рекордом по голам в НХЛ, ты побил рекорд Уэйна Гретцки. Знаю, что это случилось достаточно давно, но сейчас ты наконец достиг отметки в 900, и я об этом кое‑что знаю – дай пять! Уверен, впереди у тебя ещё много голов. Если ты достигнешь отметки в 1080 шайб, придётся поговорить с Томом Шааром – он делал вращение на 1080 градусов на скейтборде. Ну, а пока мы оба в клубе «900». Поздравляю, Ови!» – цитирует Хоука пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Вратарь чуть не похитил историческую шайбу Овечкина! Что происходило после 900-го гола
Видео
Вратарь чуть не похитил историческую шайбу Овечкина! Что происходило после 900-го гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android