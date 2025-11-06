Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Карандин о судействе в КХЛ: если лига не проснётся, то дилетанты просто загубят наш хоккей

Карандин о судействе в КХЛ: если лига не проснётся, то дилетанты просто загубят наш хоккей
Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин остался недоволен судейством в матче СКА и московского «Динамо» (1:2) и подверг критике работу одного из главных судей Сергея Морозова, который не стал наказывать защитника бело-голубых Кирилла Адамчука за толчок на борт форварда СКА Владислава Романова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

«Ребята, я уже устал говорить одно и то же. Мало того, что у нас крайне средний общий уровень судейства. Так ещё на центральные матчи постоянно ставятся самые слабые арбитры, которых кто-то наверху, видимо, тащит и которые кому-то, видимо, выгодны. О третьем номере, арбитре Морозове, говорю чуть ли не в каждом интервью.

Шайбу подхватывает молодой форвард СКА Романов – и на борт его через несколько секунд толкает и привозит защитник «Динамо» Адамчук. В итоге тяжелейшая травма Романова – по вине дилетанта Морозова. Далее — грубейшая ошибка. Морозов, который находится в двух-трёх метрах от столкновения и в идеальной позиции, Адамчука не штрафует. Хотя тот, всё понимая, сам едет на скамейку для штрафников и садится на неё. Занавес!

Можно долго спорить о том, сколько защитник «Динамо» заслужил, учитывая степень травмы соперника, — две минуты, пять или до конца. Но сам факт того, что Адамчук сам приехал на лавку для штрафников, говорит о многом. Получается, сегодня даже игроки лучше разбираются в судействе, чем некоторые арбитры. Тут все вопросы к главному арбитру КХЛ. История его протеже под третьим номером – частный, но самый показательный случай. Дилетанты тащат за собой дилетантов. Если КХЛ не проснётся, то наш хоккей они просто загубят», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 6 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
