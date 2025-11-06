«Приятно, но я сосредоточен на сборной». Ротенберг — о просьбе фанатов возглавить «Сибирь»

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на просьбу болельщиков «Сибири» в соцсети возглавить новосибирский клуб. В октябре был уволен Вадим Епанчинцев, а на должность главного тренера был приглашён Вячеслав Буцаев.

«Я слышал об этом. Приятно, что болельщики проявляют такой интерес, только сейчас я сосредоточен на работе со сборной. В Новосибирск прилечу вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Ранее Ротенберг был главным тренером СКА с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне СКА уступил в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» (2-4), после чего специалист покинул клуб. Также Ротенберг занимает пост главного тренера сборной «Россия 25».