Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» отправился на выезд без трёх травмированных игроков

«Автомобилист» отправился на выезд без трёх травмированных игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Травмированные хоккеисты «Автомобилиста» Сергей Зборовский, Никита Трямкин и Семён Кизимов восстанавливаются от повреждений и работают по индивидуальной программе в Екатеринбурге. Игроки не отправились на на выездные матчи с «Барысом», «Амуром» и «Адмиралом», которые команда проведёт в Астане, Хабаровске и Владивостоке.

На выездные матчи вместе с командой из Екатеринбурга отправились 27 игроков «Автомобилиста» — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Иван Коляда.
Защитники: Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Юрий Паутов, Даниил Карпович, Никита Некрасов.
Нападающие: Кёртис Волк, Анатолий Голышев, Рид Буше, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Никита Шашков.

Трямкин и Комаров устроили драку в матче «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
