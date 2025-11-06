Инсайдер НХЛ: нежелание Панарина делать скидку сильно осложняет переговоры с «Рейнджерс»

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос заявил, что нежелание Артемия Панарина делать скидку сильно усложняет переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» по новому контракту. Клуб может обменять россиянина уже в этом сезоне. Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.

«Он не заинтересован в снижении зарплаты, и это лишает его возможности вести переговоры. «Рейнджерс» не хотят платить ему ту же зарплату по новому контракту. Слухи связывали Панарина и с «Каролиной», и с «Миннесотой», — цитирует Кипреоса Sportsnet.

В текущем сезоне Панарин забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 14 играх.