Третьяк оценил поступок вратаря «Блюз», пытавшегося спрятать историческую шайбу Овечкина

Третьяк оценил поступок вратаря «Блюз», пытавшегося спрятать историческую шайбу Овечкина
Трёхкратный олимпийский чемпион, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил поступок вратаря «Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона, который пытался оставить у себя юбилейную шайбу, заброшенную форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Этот гол стал для россиянина 900-м в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

«Могу, конечно, его понять, думаю, он хотел оставить её себе. Я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность, так как 900 шайб больше никто не забивал. Возможно, эта шайба не будет принадлежать ни тому, ни другому, а потом будет где-то в музее», — цитирует Третьяка ТАСС.

Новости. Хоккей
