Быстров: прикольно, если бы в России выпустили купюру 900 рублей с изображением Овечкина

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о 900-й шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— До сих пор трудно поверить в этот рекорд. Думаю, американцам в это так же сложно поверить.

— Недавно Валерию Карпину и Роману Ротенбергу задавали вопрос, что бы они изобразили на купюре в 500 рублей. Может, банку России пора выпустить купюру с номиналом в 900 рублей и изображением Овечкина?

— Не знаю, хотел бы сам Овечкин быть на денежной купюре. Если бы он захотел, то это было бы круто и прикольно, наверное. Думаю, лучше бы какую-нибудь хоккейную арену или комплекс назвали в честь него, — цитирует Быстрова Legalbet.