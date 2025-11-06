Министр спорта РФ: Овечкин — великий хоккеист, русский человек, который этим гордится

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал великим хоккеистом нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего 900‑ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории НХЛ, кому покорилась данная отметка.

«Поздравляем. Великий хоккеист, русский человек, который этим гордится и входит, как и все мы, в Putin Team, это важно», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне россиянин забил три гола в 13 матчах.