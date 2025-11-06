Скидки
Морозов об Овечкине: будет дольше играть — будем отмечать отметку в 1000 заброшенных шайб

Морозов об Овечкине: будет дольше играть — будем отмечать отметку в 1000 заброшенных шайб
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о достижении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отметки в 900 заброшенных шайб в НХЛ.

— Это очень почётно для нас, престижно, радостно за нашего российского героя. Это первый человек в мире, который преодолел эту отметку, и он россиянин, наша легенда! Желаем только здоровья, сил, успехов в дальнейшем, чтобы он поднимал эту планку ещё выше, потому что всё равно кто‑то будет посягать на этот рекорд. На данный момент Сашка радует нас своими новыми достижениями каждый год, и мы желаем ему только удачи. Радостно и гордо за него. Когда‑то мне самому удалось с ним поиграть и пообщаться. Он очень общительный человек, лето проводит в России и делает много активностей для популяризации хоккея.

— Может, чуть‑чуть поиграет в КХЛ ещё…
— Ну, это только ему выбирать, здесь я не лезу. Мы, конечно, всегда рады везде его видеть, где бы он ни был. На льду своей игрой он заряжает нас положительными эмоциями. Главное — здоровья ему, без травм, и чтобы он поиграл ещё как можно дольше. Будет дольше играть — как раз будем отмечать отметку в тысячу заброшенных шайб, — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1504 матча, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 7 ноября.

