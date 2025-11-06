СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге СКА встретится с «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4.
Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 6 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.
Комментарии