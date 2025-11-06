Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге СКА встретится с «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4.

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 6 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Шанхаю» пора собраться. Иначе команда Галлана скоро полетит на дно Запада КХЛ
«Шанхаю» пора собраться. Иначе команда Галлана скоро полетит на дно Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android