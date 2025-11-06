СКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге СКА встретится с «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4.

«Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.