Вратарь «Сочи» Самсонов составил топ-7 голкиперов КХЛ по его мнению

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов назвал семь лучших голкиперов в истории Континентальной хоккейной лиги по его мнению.

Топ-7 выглядит так:

1. Василий Кошечкин;

2. Игорь Шестёркин;

3. Александр Ерёменко;

4. Константин Барулин;

5. Илья Сорокин;

6. Петри Веханен;

7. Юха Метсола.

Напомним, Самсонов пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение с вратарём рассчитано на два года. В текущем сезоне голкипер провёл две игры, где одержал одну победу с 96,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

28-летний Самсонов в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург».