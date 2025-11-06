Скидки
Вратарь «Сочи» Самсонов составил топ-7 голкиперов КХЛ по его мнению
Комментарии

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов назвал семь лучших голкиперов в истории Континентальной хоккейной лиги по его мнению.

Топ-7 выглядит так:

1. Василий Кошечкин;
2. Игорь Шестёркин;
3. Александр Ерёменко;
4. Константин Барулин;
5. Илья Сорокин;
6. Петри Веханен;
7. Юха Метсола.

Напомним, Самсонов пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение с вратарём рассчитано на два года. В текущем сезоне голкипер провёл две игры, где одержал одну победу с 96,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

28-летний Самсонов в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург».

Комментарии
