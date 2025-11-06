ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой встрече 17 октября победу в матче одержал ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка после 22 встреч. «Торпедо» расположилось на второй строчке в таблице Запада, в активе клуба 25 очков после 32 сыгранных матчей.