«Хотелось бы с канадцами или американцами сыграть». Жаровский — о приезде в сборную

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский поделился эмоциями от приезда в молодёжную сборную России для выступления на Кубке Будущего.

«Да, шикарные эмоции. Приятно всегда прилетать, играть за сборную. Это честь, поэтому с большим удовольствием нужно играть, без разницы с кем. Спасибо хотя бы за это. Да, хотелось бы, может, и с канадцами или американцами, но пока нет такой возможности, поэтому всё идёт своим чередом. Работаем, тренируемся, играем с удовольствием, выполняем тренерское задание. Да и многих ребят уже знаю», — приводит слова Жаровского пресс-служба Федерации хоккея России.

Кубок Будущего пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие молодёжная и юниорская сборные России, а также молодёжные команды Беларуси и Казахстана.