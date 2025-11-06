Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 7 ноября 2025 года

В ночь на 7 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 7 ноября 2025 года (время московское):

03:00. «Бостон Брюинз»– «Оттава Сенаторз»;

03:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Монреаль Канадиенс»;

03:00. «Каролина Харрикейнз» – «Миннесота Уайлд»;

03:00. «Баффало Сэйбрз» – «Сент-Луис Блюз»;

03:30. «Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

04:00. «Нэшвилл Предаторз» – «Филадельфия Флайерз»;

04:00. «Даллас Старз» – «Анахайм Дакс»;

06:00. «Вегас Голден Найтс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

06:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Флорида Пантерз».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 19 очков после 13 встреч.