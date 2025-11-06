Босс НХЛ назвал Овечкина величайшим голеадором, который когда-либо жил на свете

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли оценил исторический 900-й гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

«Ещё одно громадное достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для того чтобы забить 900 голов, Овечкину понадобилось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача в лиге. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.