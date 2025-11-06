Вадим Епанчинцев назначен главным тренером клуба ВХЛ АКМ

В тренерском штабе АКМ произошли изменения. Новым главным тренером команды назначен Вадим Епанчинцев. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Напомним, в нынешнем сезоне специалист покинул пост главного тренера «Сибири».

В 2021 году под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова. Помощниками Епанчинцева станут Андрей Сапожников и Алексей Кривченков. Тренером вратарей назначен Евгений Константинов.

«Академия хоккея им. Б.П. Михайлова благодарит Филиппа Метлюка, Ирека Галявиева, Руслана Шайхулова и Леонида Гришукевича за работу и желает специалистам удачи!» — сказано в сообщении команды.

АКМ с 18 очками в активе занимает 26-е место в сводной турнирной таблице ВХЛ.