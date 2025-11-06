Козлов: Фёдоров знал — Овечкин и Малкин установят новый уровень для игроков из России

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Малкин установили новый уровень для игроков из России.

«Я знаю, что в США и Канаде лучшими всегда считались Алекс [Овечкин] и Кросби. Но в России мы всегда считали, что два лучших игрока — наши, и это были Алекс и Джино [Евгений Малкин]. И, конечно же, Фёдоров — один из величайших российских игроков. Кто лучше Сергея распознал бы величие? Он уже знал, что произойдёт — Алекс и Джино установят новый уровень для игроков из нашей страны», — приводит слова Козлова The Athletic.

Напомним, сегодня, 6 ноября, Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1).