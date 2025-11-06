Форвард «Трактора» Ливо: думаю, я буду играть в КХЛ до окончания карьеры

Нападающий «Трактора» Джош Ливо ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства и выразил желание играть в Континентальной хоккейной лиге до окончания карьеры.

– В прошлом сезоне вы говорили, что будете не против получить российский паспорт.

– Появлялись такие мысли в Уфе, когда подписал контракт ещё на два года. Так бы я мог помочь команде, и это бы облегчило путешествия, как я говорил, мне нравится в России. Но когда соглашение было разорвано, не знал, что будет дальше, с тех пор никаких разговоров про это не было. Ситуация с контрактом задела меня лично. Но, возможно, в будущем получится вернуться к этому вопросу.

– У вас есть желание ещё долго играть в КХЛ?

– Думаю, я буду играть в КХЛ до окончания карьеры. У меня осталось ещё несколько лет. Как уже говорил, мне очень нравится КХЛ. Это лига с высоким уровнем соревновательности, стиль игры подходит мне, — приводит слова Ливо сайт КХЛ.