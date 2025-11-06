СКА — «Шанхайские Драконы»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге СКА встретится с «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав «Шанхайских Драконов»:

Фото: «Шанхайские Драконы»

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4. «Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.