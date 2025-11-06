Скидки
Хоккей Новости

СКА — «Шанхайские Драконы»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

СКА — «Шанхайские Драконы»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге СКА встретится с «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)    

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав «Шанхайских Драконов»:

Фото: «Шанхайские Драконы»

Матч СКА — «Шанхайские Драконы» 6 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4. «Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
