СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
ЦСКА — «Торпедо»: голкипер Самонов включён в заявку армейского клуба на игру

ЦСКА — «Торпедо»: голкипер Самонов включён в заявку армейского клуба на игру
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе ЦСКА впервые заявлен вратарь Александр Самонов, который недавно перешёл из «Салавата Юлаева». Однако в старте выйдет Дмитрий Гамзин.

Состав ЦСКА:

Фото: ЦСКА

Состав «Торпедо»:

Фото: «Торпедо»

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой встрече 17 октября победу в матче одержал ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка после 22 встреч. «Торпедо» расположилось на второй строчке в таблице Запада, в активе клуба 25 очков после 32 сыгранных матчей.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Вратарь Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА
