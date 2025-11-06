«Два величайших хоккейных героя России». Владислав Гавриков — о Малкине и Овечкине

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высоко оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Не хочу верить в то, что эпоха Малкина и Овечкина завершается. Просто не могу, потому что Ови и Джино всё ещё великолепны. Я хотел бы видеть их игру ещё много лет. Но это их выбор. Они так много сделали. Когда им придётся уйти, думаю, каждый российский игрок скажет им «спасибо». Это два величайших хоккейных героя нашей страны. Все эти годы Овечкин и Малкин показывали лучший российский хоккей болельщикам здесь и всем на родине. Они очень важны.

Они показали нам, что значит быть лучшими. Они сделали в НХЛ то, о чём мечтают другие россияне: Ови со всеми своими голами, Джино со всеми кубками. Они сделали это вместе и друг против друга. Мы все это видели», — приводит слова Гаврикова The Athletic.