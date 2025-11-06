На домашнюю арену СКА не пускают болельщиков в форме «Шанхая» из-за китайских иероглифов

На домашнюю арену СКА в преддверии встречи с «Шанхайскими Драконами» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Сотрудник компании, обеспечивающей пропуск болельщиков на арену, объяснил, что согласно техническому регламенту Континентальной хоккейной лиги, средства поддержки должны иметь нотариально заверенный перевод. Иероглифы на майке «Шанхайских Драконов», по мнению сотрудника безопасности, должны быть переведены.

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4.