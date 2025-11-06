Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
На домашнюю арену СКА не пускают болельщиков в форме «Шанхая» из-за китайских иероглифов

Комментарии

На домашнюю арену СКА в преддверии встречи с «Шанхайскими Драконами» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)    

Сотрудник компании, обеспечивающей пропуск болельщиков на арену, объяснил, что согласно техническому регламенту Континентальной хоккейной лиги, средства поддержки должны иметь нотариально заверенный перевод. Иероглифы на майке «Шанхайских Драконов», по мнению сотрудника безопасности, должны быть переведены.

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона победу в результативном матче одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4.

Защитник СКА Тревор Мёрфи раскритиковал лёд на домашней арене армейского клуба
