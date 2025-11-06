Президент КХЛ Морозов высказался о форме нападающего «Металлурга» Кузнецова

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал игровую форму нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова.

«Это узнаваемая личность, медийный игрок. Мы знаем его потенциал, как он умеет играть. Сейчас видим, как складывается для него начало сезона, потому что он немного пропустил. Тренер говорит, что ему надо поработать над физическими кондициями. Поэтому он сейчас не полетит с командой, а будет готовиться с тренером по физической подготовке, чтобы помогать команде побеждать, показывая свои лучшие качества на льду», — приводит слова Морозова «Советский спорт».

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами.