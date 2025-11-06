«Время схлестнуться богатырям Невским со Змием иноземным». СКА — об игре с «Шанхаем»
Пресс-служба СКА анонсировала встречу с «Шанхайскими Драконами» в стиле древнерусской битвы. Сама встреча проходит в богатырской тематике. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4) 0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)
Это вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона результативную победу одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4. «Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.
Ранее стало известно, что на домашнюю арену СКА в преддверии встречи с «Шанхайскими Драконами» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов.
