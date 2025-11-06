Скидки
«Время схлестнуться богатырям Невским со Змием иноземным». СКА — об игре с «Шанхаем»

Пресс-служба СКА анонсировала встречу с «Шанхайскими Драконами» в стиле древнерусской битвы. Сама встреча проходит в богатырской тематике. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)    

Это вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона результативную победу одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4. «Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.

Ранее стало известно, что на домашнюю арену СКА в преддверии встречи с «Шанхайскими Драконами» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов.

На домашнюю арену СКА не пускают болельщиков в форме «Шанхая» из-за китайских иероглифов
