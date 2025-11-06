«Время схлестнуться богатырям Невским со Змием иноземным». СКА — об игре с «Шанхаем»

Пресс-служба СКА анонсировала встречу с «Шанхайскими Драконами» в стиле древнерусской битвы. Сама встреча проходит в богатырской тематике. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой встрече на старте сезона результативную победу одержали «Шанхайские Драконы» со счётом 7:4. «Шанхайские Драконы» занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на девятой строчке в таблице Запада.

Ранее стало известно, что на домашнюю арену СКА в преддверии встречи с «Шанхайскими Драконами» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов.