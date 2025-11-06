Скидки
СКА — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
19:00 Мск
Райли Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает тольяттинскую «Ладу». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Белоусов, Сёмин) – 00:10 (5x5)     0:2 Романов (Кугрышев, Савчук) – 12:13 (5x5)     1:2 Сикура (Комтуа, Сергеев) – 16:55 (5x5)    

На 10-й секунде первого периода нападающий «Лады» Райли Савчук с правого фланга забросил шайбу в ворота Владислава Подъяпольского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Сергею Шумакову, отличившемуся на 11-й секунде матча с «Торпедо» в 2023 году.

