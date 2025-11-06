Скидки
Главная Хоккей Новости

Щитов: сказать, что Овечкин — самый великий хоккеист, наверное, сложно

Щитов: сказать, что Овечкин — самый великий хоккеист, наверное, сложно
Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, можно ли назвать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым великим хоккеистом в истории.

«Вы знаете, что Овечкин – великий игрок. А кто самый великий, может решать каждый болельщик для себя. Потому что хоккей такая игра, которая приходится по вкусу всем. Но кто реально болеет хоккеем, нравятся абсолютно разные игроки, кому-то нравятся снайперы, кому-то плеймейкеры. То есть для каждого выбор свой. Однако что Овечкин великий – безусловно. А сказать, что самый великий, наверное, сложно», — приводит слова Щитова LiveResult.

