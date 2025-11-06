Скидки
Хоккей

Лундквист — Овечкину: мне нравилось играть против тебя в течение 15 лет, это было вызовом

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист обратился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который покорил рубеж в 900 шайб в регулярках НХЛ.

«Ови, я должен сказать, несмотря на то что ты много забивал мне, мне нравилось играть против тебя в течение 15 лет. Каждый раз это было вызовом, но мне это нравилось», — заявил Лундквист в эфире телеканала США.

Отметим, во время речи Лундквиста Овечкин улыбался.

Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Для того чтобы забить 900 голов, Овечкину понадобилось 1504 матча.

