Локомотив – Спартак, результат матча 6 ноября 2025 года, счёт 5:2, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» дома обыграл «Спартак», забросив пять шайб
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:47 (5x5)     2:0 Берёзкин (Гернат, Каюмов) – 25:14 (5x4)     3:0 Фрейз (Черепанов, Кузин) – 29:41 (5x5)     4:0 Полунин (Алексеев, Фрейз) – 35:04 (5x5)     5:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 41:03 (5x5)     5:1 Ружичка (Тодд, Пашин) – 52:35 (5x5)     5:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:47 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде железнодорожники забросили четыре шайбы. Голы на свой счёт записали Максим Шалунов, Максим Берёзкин, Байрон Фрейз и Александр Полунин. В третьем периоде Максим Шалунов довёл счёт до разгромного, оформив дубль. На 13-й минуте третьего периода забросил шайбу форвард красно-белых Адам Ружичка. В конце периода Ружичка установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

В следующей игре «Локомотив» встретится с «Ак Барсом» дома 8 ноября. «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября.

