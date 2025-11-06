«Локомотив» дома обыграл «Спартак», забросив пять шайб

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде железнодорожники забросили четыре шайбы. Голы на свой счёт записали Максим Шалунов, Максим Берёзкин, Байрон Фрейз и Александр Полунин. В третьем периоде Максим Шалунов довёл счёт до разгромного, оформив дубль. На 13-й минуте третьего периода забросил шайбу форвард красно-белых Адам Ружичка. В конце периода Ружичка установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

В следующей игре «Локомотив» встретится с «Ак Барсом» дома 8 ноября. «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября.