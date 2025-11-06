Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Станислав Галиев восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Артём Галимов вновь вывел казанский клуб вперёд. В середине третьего периода Тай Смит сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Михаил Фисенко вновь вывел казанский клуб вперёд. В концовке периода Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв забросили две шайбы и принесли «Динамо» победу.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ладой» дома 8 ноября. «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Локомотивом».