Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Станислав Галиев восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Артём Галимов вновь вывел казанский клуб вперёд. В середине третьего периода Тай Смит сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Михаил Фисенко вновь вывел казанский клуб вперёд. В концовке периода Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв забросили две шайбы и принесли «Динамо» победу.
В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ладой» дома 8 ноября. «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Локомотивом».
- 6 ноября 2025
-
22:02
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:17
-
20:50
-
20:33
-
20:16
-
19:57
-
19:38
-
19:31
-
19:10
-
19:03
-
18:39
-
18:32
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:35