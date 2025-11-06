Скидки
Динамо Мн – Ак Барс, результат матча 6 ноября 2025 года, счёт 4:3, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» забросило две шайбы в концовке и одержало волевую победу над «Ак Барсом»
Аудио-версия:
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Барабанов, Денисенко) – 18:51 (5x4)     1:1 Галиев (Усов) – 23:45 (5x5)     1:2 Галимов (Марченко) – 31:02 (5x5)     2:2 Смит (Галиев, Энас) – 49:17 (5x5)     2:3 Фисенко (Дыняк, Терехов) – 50:53 (5x5)     3:3 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 54:37 (5x5)     4:3 Шипачёв (Хенкель) – 56:15 (5x5)    

На 19-й минуте первого периода Александр Хмелевски открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Станислав Галиев восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Артём Галимов вновь вывел казанский клуб вперёд. В середине третьего периода Тай Смит сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Михаил Фисенко вновь вывел казанский клуб вперёд. В концовке периода Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв забросили две шайбы и принесли «Динамо» победу.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ладой» дома 8 ноября. «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Локомотивом».

